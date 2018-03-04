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Макфол рассказал про очереди за бананами
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Макфол рассказал про очереди за бананами 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что не забыл длинные очереди за бананами в СССР.
«Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить бананы в Советском Союзе. Я не забыл», — написал Макфол в Twitter.
Ранее президент Путин неоднократно говорил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза. Так, на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калининграде, отвечая на вопрос о том, какое событие в российской истории он хотел бы изменить, Путин ответил: «Развал Советского Союза».
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Макфол был послом США в России всего два года. Однако до этого еще в 1983 году он стажировался в Ленинградском университете, в 1985 году — в Государственном институте русского языка имени Пушкина. В 1990-1991 годах работал в Московском университете.
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