В Луганске ответили на призыв расформировать ЛНР и ДНР

ЛНР: Волкер заявил о «расформировании» ЛНР и ДНР, потому что это хотел услышать Киев

Заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости "расформировать" провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) было конъюнктурным и призвано подтвердить проукраинскую позицию самого Волкера. Об этом в воскресенье ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Ранее на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне Волкер заявил о том, что ЛНР и ДНР должны быть "расформированы", потому что "для них нет места в конституционной системе Украины".

"Из-за собственной нелегитимности у них существует обостренное неприятие избранных властей республик Донбасса как стороны переговоров", — отметил он. Отвечая на слова Волкера о неконституционности ЛНР и ДНР, Мирошник заявил, что в ходе конфликта в Донбассе киевские власти прямо нарушили основной закон Украины, "совершив государственный переворот и использовав против граждан страны армию и собранных в нацбатальоны уголовников".

"Мы сами четко знаем свои сильные и слабые стороны, и советовать, что нам делать из Вашингтона, не зная реальных настроений населения Донбасса, уж точно не следует. Появление республик стало реакцией на беспредел, творившийся в Киеве в 2014 году, и Волкеру стоило бы разбираться с первопричиной произошедшего, а не со следствием. А свои хотелки и фантазии о расформировании чего бы то ни было без участия представителей Донбасса Волкер может обсуждать с кем угодно, хоть с [президентом Украины Петром] Порошенко, хоть без него", — добавил Мирошник. Представитель ЛНР подчеркнул, что "процесс достижения мирного урегулирования конфликта лежит через диалог с реальной стороной конфликта, иначе продуктивнее вести переговоры о размежевании угодий на Марсе".

"Чтобы никто не сомневался в нем, а он мог свободно ими манипулировать. А с учетом сегодняшнего накала политических страстей в украинской столице доказывать свою "проукраинскость" представителю Госдепа приходится все чаще", — отметил Мирошник. Представитель ЛНР считает, что "Волкеру приходится регулярно доказывать украинским деятелям различного толка в Киеве, что он "за них и за Украину".

По его словам, в заявлении Волкера "нет ничего нового, это просто очередной вызов" в сторону Донбасса, который в провозглашенных республиках серьезно не рассматривается. При этом и Луганск, и Донецк неукоснительно продолжают выполнять минские соглашения, "которые прямо предусматривают конституционную реформу на Украине с целью предоставления особого статуса Донбассу".

Комментируя озвученные на выступлении в Гудзоновском институте призывы Волкера к скорейшему вводу в Донбасс международной миссии, представитель ЛНР подчеркнул, что "любая миссия, которая хочет выполнять миротворческую функцию, столкнется с желанием людей и властью, существующей де-факто на этой территории".