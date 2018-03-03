Более 300 боевиков ликвидированы в Афганистане

По меньшей мере 302 вооруженных боевика уничтожены за неделю в результате операций в различных районах Афганистана. Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны исламской республики, передает агентство "Синьхуа".
"В общей сложности 302 боевика были убиты, 187 получили ранения, еще 28 захвачены в плен в Афганистане за последние семь дней", — отмечается в документе.
Согласно данным Минобороны, военнослужащие армии Афганистана совместно с подразделениями полиции и других сил безопасности провели 111 операций, в ходе которых также было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 66 противотанковых мин и взрывных устройств.
Данных о жертвах и пострадавших со стороны силовиков не приводится, отмечает агентство.
"Силы безопасности будут продолжать преследовать и уничтожать боевиков в других районах страны", — указывается в заявлении.
В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС).