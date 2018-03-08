«Твой отец смотрит с небес»: Трамп похоронил живого человека

На встрече с представителями сталелитейной отрасли в Белом доме глава страны обернул в шутку свою неосведомленность о тех, кого пригласил на подписание своего указа..
Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал в Овальном кабинете важный для страны и нацбезопасности указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Церемонию подписания провели в присутствии представителей металлургической отрасли, среди которых был глава местного профсоюза.
В ходе беседы с президентом он рассказал, что положение в отрасли оставило его отца без работы, так как государство никак не заботилось о металлургах.
— Твой отец… смотрит с небес и очень гордится вами сейчас, — ответил Трамп главе профсоюза сталелитейщиков.
— О, но он все еще жив, — сообщил президенту рабочий.
— О, правда? Тогда он еще больше гордится вами, — задорно ответил президент США, рассмеявшись вместе с гостями Белого дома.
President Trump: «Your father … is looking down, he’s very proud of you right now.»
Local steel worker union president: «Oh, he’s still alive.»
Trump: «Oh, he is? Then he’s even more proud of you.» pic.twitter.com/rLKIlMDzkr— NBC News (@NBCNews) 8 марта 2018 г.