«Твой отец смотрит с небес»: Трамп похоронил живого человека

Не блеснем, так отшутимся: Дональд Трамп «похоронил» живого отца главы профсоюза сталелитейщиков

На встрече с представителями сталелитейной отрасли в Белом доме глава страны обернул в шутку свою неосведомленность о тех, кого пригласил на подписание своего указа..

Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал в Овальном кабинете важный для страны и нацбезопасности указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Церемонию подписания провели в присутствии представителей металлургической отрасли, среди которых был глава местного профсоюза.

В ходе беседы с президентом он рассказал, что положение в отрасли оставило его отца без работы, так как государство никак не заботилось о металлургах.

— Твой отец… смотрит с небес и очень гордится вами сейчас, — ответил Трамп главе профсоюза сталелитейщиков.

— О, но он все еще жив, — сообщил президенту рабочий.

— О, правда? Тогда он еще больше гордится вами, — задорно ответил президент США, рассмеявшись вместе с гостями Белого дома.