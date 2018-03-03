«Чем бы дитя не тешилось»: Саакашвили соорудил себе «трон»

Саакашвили соорудил для себя «трон» из «Игры престолов» у стен Верховной Рады

Правоохранители нашли «трон» экс-губернатора Одесской области во время обысков в палаточном городке у стен Рады

«Чем бы дитя не тешилось», — написал в Twitter депутат Верховной Рады Антон Геращенко, комментируя находку. Полиция Украины в ходе обысков в палаточном городке возле Верховной Рады нашла в одной из палаток «трон» Михаила Саакашвили , который сделан по подобию оригинала из телесериала «Игры престолов».

В одной из палаток у Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен «трон» Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала «Игры престолов». Чем бы дитя не тешилось… pic.twitter.com/LWZRe8Mtid— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 3 марта 2018 г.

Напомним, утром в субботу полицейские пришли в палаточный городок протестующих у здания Рады для проведения следственных действий и обысков, однако собравшиеся оказали сопротивление, в результате чего произошли столкновения. По данным украинского Министерства внутренних дел, в ходе беспорядков пострадали семь полицейских и 13 митингующих. Были задержаны 111 человек, большинство из которых уже отпущены на свободу.

Сейчас ситуация возле Рады спокойная, коммунальщики произвели демонтаж палаточного городка.