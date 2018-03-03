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«Чем бы дитя не тешилось»: Саакашвили соорудил себе «трон»
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Саакашвили соорудил для себя «трон» из «Игры престолов» у стен Верховной Рады 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: Igor Golovniov/Sopa Images/Globallookpress
Правоохранители нашли «трон» экс-губернатора Одесской области во время обысков в палаточном городке у стен Рады.
Полиция Украины в ходе обысков в палаточном городке возле Верховной Рады нашла в одной из палаток «трон» Михаила Саакашвили, который сделан по подобию оригинала из телесериала «Игры престолов».
«Чем бы дитя не тешилось», — написал в Twitter депутат Верховной Рады Антон Геращенко, комментируя находку.
Напомним, утром в субботу полицейские пришли в палаточный городок протестующих у здания Рады для проведения следственных действий и обысков, однако собравшиеся оказали сопротивление, в результате чего произошли столкновения. По данным украинского Министерства внутренних дел, в ходе беспорядков пострадали семь полицейских и 13 митингующих. Были задержаны 111 человек, большинство из которых уже отпущены на свободу.
Сейчас ситуация возле Рады спокойная, коммунальщики произвели демонтаж палаточного городка.
Прокуратура Киева завела уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов во время событий, которые произошли утром в субботу возле Верховной Рады.
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