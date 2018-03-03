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«Европе не хватает похожих на Путина лидеров»
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Глава нидерландской Партии свободы заявил, что Европе не хватает похожих на Путина лидеров 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Депутат парламента Нидерландов, лидер Партии свободы Герт Вилдерс в интервью RT заявил, что восхищается тем, как президент России Владимир Путин отстаивает интересы российских граждан.
«Владимир Путин — лидер, что бы вы о нём не думали. Я критикую многое из его политики. Но я аплодирую ему, как мистеру (президенту США Дональду. — RT) Трампу, за то, что они являются лидерами, которые отстаивают интересы российского и американского народов», — сказал он.
По мнению политика, Европе не хватает таких лидеров. Вилдерс отметил, что Европе, объединяющей почти 30 стран, не достаёт чувства идентичности, поэтому Путин и Трамп выигрывают на фоне европейских глав.
Вилдерс в настоящий момент находится с визитом в России.
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