Глава нидерландской Партии свободы заявил, что Европе не хватает похожих на Путина лидеров

Депутат парламента Нидерландов, лидер Партии свободы Герт Вилдерс в интервью RT заявил, что восхищается тем, как президент России Владимир Путин отстаивает интересы российских граждан.

«Владимир Путин — лидер, что бы вы о нём не думали. Я критикую многое из его политики. Но я аплодирую ему, как мистеру (президенту США Дональду. — RT) Трампу, за то, что они являются лидерами, которые отстаивают интересы российского и американского народов», — сказал он.

По мнению политика, Европе не хватает таких лидеров. Вилдерс отметил, что Европе, объединяющей почти 30 стран, не достаёт чувства идентичности, поэтому Путин и Трамп выигрывают на фоне европейских глав.

Вилдерс в настоящий момент находится с визитом в России.