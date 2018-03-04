Ещё
В Восточной Гуте боевики обстреляли медпункт у гумкоридора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Восточной Гуте боевики обстреляли из миномета медпункт у гумкоридора 

РИА Новости 4 марта 2018
Фото: РИА Новости
Боевики в Восточной Гуте вели огонь из миномета по медицинскому пункту неподалеку от КПП с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан, сообщил журналистам в воскресенье представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
"Незаконные вооруженные формирования продолжают провокации и нарушают режим прекращения боевых действий. По району пункта пропуска периодически ведется огонь из стрелкового оружия. В 12.50 боевиками с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан был обстрелян район медицинского пункта, расположенного неподалеку от КПП. Шесть мин разорвались западнее на расстоянии 200-400 метров. Пострадавших нет", — сказал он.
Выход мирных жителей из Восточной Гуты по-прежнему блокируется незаконными вооруженными формированиями.
"Бандгруппы укрепляют свои позиции в жилых домах и скрываются за спинами стариков, женщин и детей. Мы квалифицируем такие действия как военные преступления и считаем, что виновные в их совершении должны быть привлечены к ответственности", — отметил Золотухин.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил в понедельник, что по поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени.
Шестая гуманитарная пауза введена для мирных жителей Восточной Гуты в воскресенье, она действует с 9.00 до 14.00 по местному времени (с 10.00 по 15.00 мск). Все желающие могут покинуть анклав через подготовленный гуманитарный коридор, находящийся под контролем российского Центра по примирению. Между тем, члены незаконных вооруженных формирований продолжают удерживать мирных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Ранее боевики ввели комендантский час на время гуманитарный пауз, а также запретили массовые собрания местным жителям. Нарушители запрета подвергаются публичным наказаниям.
Предыдущие гуманитарные паузы завершились безрезультатно. Местные жители, оставлявшие обращения на "горячую линию", организованную Центром по примирению, еще в середине недели жаловались на то, что у них стали заканчиваться продукты питания и предметы первой необходимости. Боевики завышают цены на них в десятки раз. В районе отсутствуют электроснабжение и газ.
РИА Новости: последние новости
В МИД считают решение Киева по выборам вмешательством в дела России "Не хочу рожать в этой стране": Савченко призналась, почему у нее нет детей Гройсман заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины
 Ещё 109 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля251
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России117
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам48
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение