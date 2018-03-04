В Восточной Гуте боевики обстреляли медпункт у гумкоридора

В Восточной Гуте боевики обстреляли из миномета медпункт у гумкоридора

"Незаконные вооруженные формирования продолжают провокации и нарушают режим прекращения боевых действий. По району пункта пропуска периодически ведется огонь из стрелкового оружия. В 12.50 боевиками с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан был обстрелян район медицинского пункта, расположенного неподалеку от КПП. Шесть мин разорвались западнее на расстоянии 200-400 метров. Пострадавших нет", — сказал он. Боевики в Восточной Гуте вели огонь из миномета по медицинскому пункту неподалеку от КПП с западной окраины населенного пункта Эр-Рихан, сообщил журналистам в воскресенье представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин

"Бандгруппы укрепляют свои позиции в жилых домах и скрываются за спинами стариков, женщин и детей. Мы квалифицируем такие действия как военные преступления и считаем, что виновные в их совершении должны быть привлечены к ответственности", — отметил Золотухин. Выход мирных жителей из Восточной Гуты по-прежнему блокируется незаконными вооруженными формированиями.

Шестая гуманитарная пауза введена для мирных жителей Восточной Гуты в воскресенье, она действует с 9.00 до 14.00 по местному времени (с 10.00 по 15.00 мск). Все желающие могут покинуть анклав через подготовленный гуманитарный коридор, находящийся под контролем российского Центра по примирению. Между тем, члены незаконных вооруженных формирований продолжают удерживать мирных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Ранее боевики ввели комендантский час на время гуманитарный пауз, а также запретили массовые собрания местным жителям. Нарушители запрета подвергаются публичным наказаниям.

Предыдущие гуманитарные паузы завершились безрезультатно. Местные жители, оставлявшие обращения на "горячую линию", организованную Центром по примирению, еще в середине недели жаловались на то, что у них стали заканчиваться продукты питания и предметы первой необходимости. Боевики завышают цены на них в десятки раз. В районе отсутствуют электроснабжение и газ.