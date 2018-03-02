«Неприемлемо и контрпродуктивно»: как в мире расценили послание Путина

Послание к Федеральному собранию вызвало бурную реакцию за рубежом, в основном комментарии касались слов российского лидера о новейшем оружии.

По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Соединенные Штаты Кроме того, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны, сообщил президент.

В США внимательно следили за обращением российского лидера. Так, Пентагон заявил, что не удивлен словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении. "Мы не удивлены заявлениями (Путина, — ред.). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс , в свою очередь, увидела в выступлении Путина подтверждение того, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы и нарушает существующие договоренности. По ее словам, Вашингтон знал об этом "все время", а президент страны Дональд Трамп "нацелен защитить своих союзников и партнеров".

Сандерс также предупредила, что с ядерным арсеналом Соединенных Штатов "ничто не сравнится".

"Мы отметили послание президента Путина (к Федеральному собранию — ред.) 1 марта. Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников (по НАТО — ред.), неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, (запущенных — ред.) за пределами евроатлантического пространства", — заявила Лунгеску. Угрозы в адрес стран альянса неприемлемы и контрпродуктивны, а система противоракетной обороны организации не направлена против России, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер , в свою очередь, заявила, что новые вооружения России "не создают проблему" и "не беспокоят Вашингтон". По ее словам, говорить о том, что они могут быть перехвачены американскими системами ПРО, так как те не создавались для борьбы с российскими ракетами.

Великобритания НАТО продолжит политику "сдерживания" России, однако Североатлантический альянс не намерен "закрывать дверь для диалога", подчеркнула она.

Россия выбрала путь "эскалации и провокаций", заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон . По его словам, заявления Владимира Путина представляют собой угрозу "укладу нашей жизни".

"Такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту", — сказал Уильямсон. Германия

Германии отнеслись к посланию Владимира Путина Федеральному собранию с беспокойством. Особые опасения властей вызвала часть о развитии ядерных систем вооружения, заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт

Китай Он пояснил, что заявления российского президента сделаны на фоне "существующих сомнений в сохранении Россией международных договоров и соглашений" о нераспространении оружия. В Берлине призвали Москву "четко отмести эти сомнения", а также "внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения".

В Китае обратили внимание на послание Владимира Путина Федеральному собранию, в том числе на доклад о новых видах вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин