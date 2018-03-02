Ещё
Ответ Пентагона Путину и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события пятницы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

На Украине ограничили потребление газа

РИА Новости
Украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в стране временно ограничили потребление газа генерирующими компаниями.
Читать далее

Песков назвал настоящий смысл послания Путина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию неверно воспринимать как милитаристские заявления, Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное уважение и доверие в сотрудничестве со всеми странами мира, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать далее

Грудинин нашел себе замену

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, демонстративно отказавшийся вести дебаты, направил вместо себя доверенное лицо — публициста Максима Шевченко.
Читать далее

«Полная готовность»: Пентагон ответил на заявления Путина

Министерство обороны США заявило о том, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.
Читать далее

ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

РИА Новости
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Алжан», сообщает пресс-служба регулятора.
Читать далее

Медведева установила еще один рекорд

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева стала самым упоминаемым в социальных сетях российским спортсменом из участников Игр.
Читать далее

Японцы хотят подарить Загитовой акита-ину

Общество по охране собак породы акита-ину пока не получило от олимпийской чемпионки, российской фигуристки Алины Загитовой ответа на предложение подарить ей щенка этой породы, но готово выполнить обещание, как только получит "да", сообщил РИА Новости глава секретариата общества Такаси Сасаки.
Читать далее

США отказали Насте Рыбке

Instagram
Скандально известная россиянка Настя Рыбка не получит политическое убежище в США, сообщил «ФедералПресс» Юрий Моша, владелец компании, специализирующейся на предоставлении иммиграционных услуг.
Читать далее

Произошла самая мощная атака за всю историю интернета

РИА Новости
Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс. Об этом сообщает Wired.
Читать далее

Россияне придумали название "ракете Путина"

РИА Новости
На сайте Минобороны России открыт сервис для вариантов названий нового оружия. Военные предлагают жителям страны придумать имена для боевого лазера, глубинного подводного беспилотника межконтинентального класса и крылатой ракеты с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета.
Читать далее

МОК обвинили в трусости из-за потакания России

Global Look Press
Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы бывшей главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР).
Читать далее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» пойти на сделку132
Парень из стали: Трамп вышел на тропу войны23
Картина гибели «вагнеровцев» в Сирии пересмотрена48
НАТО заявило о бесполезности российских С-400264
Ведущий Первого канала оправдался за оскорбление Собчак179
Видео
02:18
Медведев предупредил о новом «пузыре»
Недвижимость Экономика
02:39
Янукович обнародовал обращение к Путину
Украина В мире
01:55
Секреты Су-57 собрали на видео
Войска Армия
02:55
Екатерину Васильеву чуть не сварили на съемках в кипятке
Шоу-бизнес
01:05
Горящий Mercedes спас трактор со снегом
Происшествия
01:43
Песков назвал настоящий смысл послания Путина
Политика
00:05
Медленную официантку избили в ресторане
Происшествия
01:18
Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом»
Шоу-бизнес
03:56
Андрей Леонов рассказал, как умер Евгений Леонов
Шоу-бизнес
00:32
Танк раздавил машину полиции в Наро-Фоминске
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение