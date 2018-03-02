Ответ Пентагона Путину и другие события дня

Главные события пятницы

На Украине ограничили потребление газа

РИА Новости

Украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что в стране временно ограничили потребление газа генерирующими компаниями.

Песков назвал настоящий смысл послания Путина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию неверно воспринимать как милитаристские заявления, Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное уважение и доверие в сотрудничестве со всеми странами мира, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Грудинин нашел себе замену

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, демонстративно отказавшийся вести дебаты, направил вместо себя доверенное лицо — публициста Максима Шевченко.

«Полная готовность»: Пентагон ответил на заявления Путина

Министерство обороны США заявило о том, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.

ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

РИА Новости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Алжан», сообщает пресс-служба регулятора.

Медведева установила еще один рекорд

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева стала самым упоминаемым в социальных сетях российским спортсменом из участников Игр.

Японцы хотят подарить Загитовой акита-ину

Общество по охране собак породы акита-ину пока не получило от олимпийской чемпионки, российской фигуристки Алины Загитовой ответа на предложение подарить ей щенка этой породы, но готово выполнить обещание, как только получит "да", сообщил РИА Новости глава секретариата общества Такаси Сасаки.

США отказали Насте Рыбке

Instagram

Скандально известная россиянка Настя Рыбка не получит политическое убежище в США, сообщил «ФедералПресс» Юрий Моша, владелец компании, специализирующейся на предоставлении иммиграционных услуг.

Произошла самая мощная атака за всю историю интернета

РИА Новости

Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс. Об этом сообщает Wired.

Россияне придумали название "ракете Путина"

РИА Новости

На сайте Минобороны России открыт сервис для вариантов названий нового оружия. Военные предлагают жителям страны придумать имена для боевого лазера, глубинного подводного беспилотника межконтинентального класса и крылатой ракеты с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета.

МОК обвинили в трусости из-за потакания России

Global Look Press

Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы бывшей главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР).