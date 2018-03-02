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«Таежный» союз с РФ не угодил Лукашенко
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Лукашенко жестко раскритиковал «таежный» союз с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Во время годового отчета правительства Белоруссии президент страны Александр Лукашенко раскритиковал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), потребовав от чиновников отстаивать интересы республики.
«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» — цитирует Лукашенко БелТА.
>> Молочные войны: чем Лукашенко ответит Москве
По словам главы белорусского государства мнению, представители Минска в Совете ЕЭК работают плохо.
«Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно «долбить» их, пока они не будут решены», — добавил Александр Лукашенко.
Накануне белорусский президент заявил, что планы России ограничить поставки молочной продукции из реcпублики не останутся без ответа. В ответ в Россельхознадзоре заявили, что причины запрета на поставки молока из Белоруссии ясно обозначены.
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал условие, при котором ограничения на ввоз в страну молочной продукции из Белоруссии будут отменены. В Кремле выразили надежду, что ситуация вокруг ограничений будет разрешена.
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