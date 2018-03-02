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В НАТО отреагировали на послание Путина
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В НАТО прокомментировали слова Путина о странах альянса 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: AP Photo / Czarek Sokolowski
НАТО прокомментировала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявив, что угрозы в адрес стран альянса неприемлемы и контрпродуктивны, тогда как система противоракетной обороны НАТО не направлена против России, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
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В четверг Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
"Мы отметили послание президента Путина (к Федеральному собранию — ред.) 1 марта. Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников (по НАТО — ред.), неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, (запущенных — ред.) за пределами евроатлантического пространства", — заявила Лунгеску.
Она вновь отметила, что НАТО "не хочет повторения холодной войны и гонки вооружений".
"Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые создают доверие и уверенность во благо всем. Мы продолжаем работать над большей военной предсказуемостью и транспарентностью, в том числе в Совета Россия — НАТО", — заявила официальный представитель НАТО.
В Москве ранее вновь заявили, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений и ее новое оружие не угрожает тому, кто не собирается на нее нападать.
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