Западные СМИ: Непобедимая ракета Путина нацелена на беззащитные США

«Российский вызов реален и к нему нужно отнестись очень серьезно», — к такому выводу пришли западные СМИ, анализируя военную часть послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Американские пользователи соцсетей попытались отшутиться, а в Госдепе от просмотра «видеоанимации ядерной атаки на США » расстроились.

Западные СМИ «шокированы» демонстрацией новейшего российского оружия, о котором говорил президент России в Послании парламенту. Некоторые издания, впрочем, усомнились в наличии этих вооружений, невзирая на то, что в интервью NBC Владимир Путин развеял такие сомнения.

Речь Путина обозначила «резкое усиление напряженности» между Востоком и Западом, — на этом сделан акцент в публикации The Washington Post . В изложении ведущего американского издания российский лидер похвастался «якобы значительными достижениями российского арсенала», в частности ядерной крылатой ракетой с неограниченным радиусом действия.

The Wall Street Journal также подчеркнула: «Не прозвучало ни одного независимого комментария о правдивости заявлений Путина, касающихся возможностей новых вооружений».

Ведущие американские издания, таким образом, попытались выступить в том же духе, что и официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, раскритиковавшая выступление Путина резко, но не очень последовательно. Сначала Науэрт сделала акцент на том, что российский лидер продемонстрировал лишь «видеоанимацию».

Но затем она же подтвердила наличие у России упомянутых вооружений: «Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало».

Крайним случаем попытки усомниться в новом российском вооружении была реплика в Twitter: в ответ на просьбу посольства России в Вашингтоне придумать название для нового российского оружия предложили вариант «буфера Меланьи» (Меланьи Трамп, жены президента США — прим. ВЗГЛЯД), потому что «они такие же ненастоящие».

Аналитики, опрошенные Washington Post, слово «якобы» уже не употребляли. Крылатая ракета, которая работает на ядерном двигателе, станет крупным технологическим прорывом, отметил в комментарии американскому СМИ аналитик в области вооружения Александр Гольц . Более того, не было никакой независимой информации о развитии подобных технологий в России, поэтому все эксперты по оружию «были в шоке», признался собеседник WP.

«Непобедимая» ракета Путина нацелена на уязвимые точки США», — пишет The New York Times. «Русские задавались вопросом перед выступлением Путина о том, что он запланировал на свой последний срок, и они получили ответ: Россия снова станет сверхдержавой», — констатирует издание. «Путин демонстрирует новое ядерное оружие, и предупреждает Запад: «Слушайте!» … Cамые жесткие слова были нацелены на США», — указывает агентство Bloomberg, и подчеркивает: в Вашингтоне это послание было услышано. Washington Post назвала речь Путина «посланием Вашингтону в связи с недавно объявленными планами администрации Трампа по разработке новых ядерных вооружений».

Пресс-секретарь Белого дома Не менее бурные комментарии поступили и из Лондона. «Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу», Москва выбрала «дорогу эскалации и провокаций», Британии «нельзя ослаблять защиту», — говорилось в комментарии министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона. Сара Сандерс , комментируя выступление Путина, уже заявила, что администрация Трампа потратит более 700 млрд долларов на оборону в следующем финансовом году для сдерживания угрозы со стороны Москвы . ­— констатирует Bloomberg.

«Путин продемонстрировал ужасающие ракеты, которые неуязвимы для перехвата врагов и могут поразить любую точку в мире», — бьет тревогу британское издание Express, делая акцент на слове «любую». Лондонская The Independent отдала должное речи российского лидера, сравнив ее с заявлениями ближайшего союзника Британии, не в пользу последнего. Риторика Путина не похожа на недавнюю «хвастливую» речь Дональда Трампа о размере и возможностях ядерного арсенала США, — указало британское издание.

«Путинское оружие Страшного Суда», — так озаглавлен материал издание. Express отмечает: заявление Путина пришлось как раз на тот момент, когда заместитель руководителя Генштаба сэр Гордон Мессенджер подчеркнул, что стране нужно увеличить военный бюджет, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России и ее нового оружия.

Впрочем, не все читатели в США и Британии согласны с призывами СМИ «остановить Россию». Как отмечает РИА Новости , примером чему могут служить форумы американских Time и Fox News и британской Daily Mail.

«Ядерное оружие у России и КНДР — это, по-вашему, плохо. А у США и Великобритании ядерное оружие «для обороны». На самом деле, одно не лучше другого», — заметил пользователь с ником ItsJustAName.

«Это даже хорошо — как бы говорит западным политикам «не дразните медведя», — пишет jhl.

Пользователь cantonkid1955 задается вопросом: «Почему мы все не можем объединиться, говорить с Россией вместо того, чтобы вводить против нее санкции? Это принесет огромные выгоды, как для Великобритании, так и для России. Что не так с нашими лидерами?».

В Берлине отдали должное новым возможностям России. В борьбе против нового супероружия России все противоракетные комплексы Америки будут, вероятно, бесполезны, — предполагает обозреватель Stern Эллен Ивитс. Российский лидер в своей речи использовал множество комплиментов — «неудержимое, незаменимое, непобедимое», отмечает Ивитс. «Наверняка он хотел бы добавить: такое же, как он сам», — полагает обозреватель германского издания. По ее мнению, Послание президента, ставшее «пока единственным выступлением в предвыборной кампании» (включая и «военную» часть), было адресовано российскому электорату.

Политолог Сюзанн Шпан в комментарии DW полагает иначе: адресатом был и Запад. Используя «грозную риторику», Путин хотел подтолкнуть Запад к переговорам, «это такой метод давления, чтобы Запад, США, Европа восприняли РФ как равноправного партнера», — отмечает германский эксперт.

«Одно из посланий было направлено на международную арену: «Мы очень сильны сейчас, будьте осторожнее и разговаривайте с нами, если хотите решать какие-то вопросы», — соглашается в комментарии DW Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, глава московского представительства Фонда имени Фридриха Наумана.

Обозревателю французской Le Figaro Владимир Путин напомнил «непобедимого и мстительного военачальника ­с гегемонистскими наклонностями».

Le Monde в свою очередь, объясняет читателям: «Патриотическая тирада встретила громкие аплодисменты в зале, что, как ожидается, еще больше увеличит шансы Владимира Путина за две недели до президентских выборов 18 марта».

По мнению французского издания, «с опросами, дающими ему более 70% голосов и реальной популярностью, хотя и в значительной степени организованной пропагандой, российский президент гарантированно сохранит власть, у которой он находился в течение восемнадцати лет».