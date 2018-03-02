ЛНР обвинила Киев в срыве отвода сил

В ЛНР обвинили Киев в срыве отвода сил в районе Станицы Луганской

"Сегодня мы в очередной раз получили подтверждение, что украинская сторона не готова выполнять взятые на себя в Минске обязательства. Девятнадцать раз мы уже запускали белую сигнальную ракету (оповещающую о готовности к отводу сил — ред.) и более 74 раз уведомляли украинскую сторону, что мы готовы отвести силы и средства. Мы, конечно, очень положительно оцениваем, что 5 числа (марта — ред.) соблюдается режим перемирия, но взятые на себя обязательства в Минске по отводу сил и средств ВСУ на данный момент не соблюдают", — сказал он журналистам. Киев вновь сорвал отвод сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил в понедельник официальный представить Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко Участники контактной группы ранее на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 5 марта.