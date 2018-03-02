Spiegel опроверг гибель сотен военных РФ в Сирии

Spiegel опроверг гибель сотен российских военных от авиаударов США в Сирии

В начале февраля американские военные отразили атаку группы сирийских бойцов на лагерь курдов. Новостные агентства и СМИ сообщали, что при этом погибли сотни нападавших, в том числе российских военных. Однако журнал Der Spiegel провёл собственное расследование и установил, что россияне вообще не участвовали в боях: несколько членов «ЧВК Вагнер» просто не вовремя оказались в соседней деревне, попавшей под обстрел американцев.

Ранее сообщалось, что в начале февраля сотни российских военных погибли в результате авиаударов США в Сирии, однако исследования немецкого журнала Der Spiegel показали, что всё было совсем не так.

8 февраля американские военные сообщили о том, что остановили нападение «проправительственных сил Башара Асада » на лагерь Демократических сил Сирии под предводительством курдов, которых поддерживают США. Войска Асада якобы атаковали курдский лагерь с применением тяжёлой военной техники, и авиация США нанесла ответный удар, уничтожив свыше сотни нападавших в акте самообороны.

Однако что в действительности произошло той ночью в районе маленьких полузаброшенных деревушек на восточной стороне Евфрата? Как пишет корреспондент издания Кристоф Ройтер, команда сотрудников Der Spiegel на протяжении двух недель пыталась реконструировать события тех дней, проводила беседы с очевидцами и участниками боёв, поговорила с работником единственного госпиталя в Дейр эз-Зоре и с сотрудником местного военного аэродрома. В результате журналистам удалось восстановить целостную картину, отличную от тех данных, которые распространяются в российских и международных СМИ.

Как уверяет Der Spiegel, уже в 17 часов 7 февраля около 250 бойцов попытались организовать мост с западного на восточный берег Евфрата. Это были представители двух сирийских отрядов ополчения, которые при поддержке Ирана сражаются за режим Башара Асада. Также там присутствовали солдаты из 4-й дивизии, афганские и иракские бойцы и две бригады под иранским командованием. По утверждениям очевидцев, россиян там не было.

США и Россия ранее договорились о том, чтобы считать реку Евфрат своеобразной границей: на западе от реки располагаются войска Асада и его союзников, на востоке — Демократические силы Сирии, которым покровительствуют американцы, напоминает издание.

Заметив попытку организовать переправу на восточную сторону реки, американцы расценили её как нападение, сделали ряд предупреждающих выстрелов — и «нападавшие» отступили. Никто не пострадал, уверяет автор статьи. Однако они не сдались: вдвое больше людей того же вооружённого формирования с наступлением темноты пересекли Евфрат в другом месте и незамеченными дошли до деревни Маррат на восточном берегу. Когда около 22 часов они снова двинулись на лагерь Демократических сил Сирии, американцы открыли огонь на поражение. По заявлению американской стороны, после того как 20 или 30 артиллерийских снарядов прошли в 500 м от штаба курдского отряда, силы коалиции нанесли по противнику удар с земли и воздуха.

«И это ещё мягко сказано», — подчёркивает Кристоф Ройтер. Когда примерно в то же время дополнительная группа сирийского ополчения и шиитских бойцов напала на тот же курдский лагерь со стороны деревни Табия, американцы использовали в ответ все доступные средства уничтожения, уверяет корреспондент издания. Они использовали вооружённые ракетами беспилотники, боевые вертолёты, а также тяжёлые самолёты АС-130 для нанесения ударов по наземным целям, ракеты и артиллерию. Они наносили удары ночью и позже — утром, по группе сирийского ополчения, прибывшей лишь для того, чтобы забрать трупы погибших. Американцы продолжили наносить удары и 9 февраля, когда та же вооружённая группа противника показалась на восточном берегу реки.

По словам участников событий со стороны сирийского ополчения, американские военные пришли в ярость из-за того, что ранее они согласились на то, чтобы часть бойцов, поддерживающих Башара Асада и участвовавших в борьбе с ИГ*, осталась на восточном берегу реки, — если их число не превысит 400 человек и если они будут вести себя мирно. Однако именно эта часть соглашения была нарушена. Более того, под населённым пунктом Табия на восточном берегу Евфрата присутствовало также небольшое число российских бойцов. Впрочем, по словам сирийцев, они в боях не участвовали. Тем не менее до 20 из них погибли. Всего же погибло свыше 200 нападавших: около 80 сирийских солдат из 4-й дивизии, около 100 иракцев и афганцев, а также примерно 70 сирийцев из ополчения.

Как отмечается в статье, всё происходило ночью, а из-за спешного отхода бойцов из Табии ситуация запуталась. Сотрудник единственного крупного госпиталя в Дейр эз-Зоре позднее сообщил, что туда доставили около десятка тел россиян. Работник аэропорта видел, как тела погибших погрузили в два пикапа и повезли к ожидавшей русской транспортной машине, уехавшей после этого в направлении аэропорта на северной границе Сирии.

Впоследствии были установлены личности девяти погибших россиян, пишет Der Spiegel. Все они были членами частной военной компании, известной как «Группа Вагнера». Однако поначалу в СМИ распространилась информация о том, что погибших россиян было намного больше, несколько сотен, а Кремль якобы пытается это скрыть. Эта версия звучала так убедительно, что западные новостные агентства её подхватили, несмотря на то что правительство в Москве не подтверждало эти данные и говорило лишь о пяти погибших российских гражданах. Но если Кремль отрицает или только частично признаёт что-то, связанное с сирийской войной, это только добавляет соответствующей версии правдоподобности — тем более что российские потери в Сирии постоянно преуменьшаются, полагает немецкий журналист.

По замечанию его сирийского коллеги родом из Табии, эмигрировавшего в Турцию и основавшего новостной портал Euphrates Post, но сохранившего контакты в Сирии, операция в начале февраля не была российским нападением с большим числом жертв среди россиян: «Русским в Табии просто не повезло оказаться в неподходящем месте в неподходящее время».