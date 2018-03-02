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Задержан возможный организатор «кокаинового дела»
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Задержан возможный организатор «кокаинового дела» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Argentine security ministry / AP
Заподозренный в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук задержан в пригороде Берлина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.
О задержании защитнику рассказала жена Ковальчука. По словам адвоката, в ближайшие несколько дней полиция попросит суд арестовать фигуранта дела.
Ранее стало известно о совместной операции России и Аргентины по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (около 400 килограммов кокаина). Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых, среди которых оказались граждане обеих стран.
В МИД России заявили, что партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику «из технического состава», завершившему командировку.
СМИ писали, что спецслужбы организовали контролируемую поставку для задержания преступников: заменили кокаин муляжами и снабдили чемоданы GPS-датчиками. Груз был доставлен в Москву в декабре 2017 года. В российской столице с поличным при получении этой партии были задержаны, а затем арестованы трое граждан РФ, в том числе бывший завхоз посольства Али Абянов. Ковальчук был заочно арестован российским судом.
По версии следствия, Ковальчук стал организатором контрабанды кокаина. В СК считают, что он попросил Абянова оставить чемоданы с кокаином в здании, чтобы их затем переправили на самолете. После окончания командировки Абянова они якобы решили отправить чемоданы в Россию под видом его личных вещей.
Как говорил адвокат Ковальчука, его клиент уверен, что аргентинские полицейские совместно с американскими спецслужбами устроили провокацию с кокаином для «дискредитации российской дипмиссии». Он утверждает, что в чемоданах планировал ввезти в Россию кофе, алкоголь и сигары.
 Ещё 2 источника 
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