Китай прокомментировал послание Путина

В Китае обратили внимание на послание Путина по вооружениям

В Китае обратили внимание на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию о новых видах вооружения в свете недавно обнародованной ядерной доктрины США.

"Что касается того, как мы смотрим на то, что президент Путин в своем обращении рассказал о разработке нового вооружении, то мы, конечно, обратили внимание на это. Вместе с тем, мы также обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту. Мы считаем, что в современном мире, развитие и мир по-прежнему являются важными темами. Для обеспечения международной стратегической стабильности необходимы совместные усилия всех стран", — заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В четверг Путин, оглашая послание Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. Усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня. В Пентагоне заявили, что США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак". Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров , Москва обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания "маломощных" зарядов.

"Я также хочу отметить, что президент Путин в своем послании сказал, что Россия установила крепкие, дружественнее и равноправные отношения с большинством стран мира, а российско-китайское всесторонние стратегические отношения являются примером такого партнерства. Мы согласны с той высокой оценкой, которую дал президент Путин российско-китайским отношениям", — сказала Хуа Чуньин. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая отметила заявление Путина и о российско-китайских отношениях.

Она добавила, что взаимодействие между Москвой и Пекином основаны на равенстве и взаимодоверии и соответствуют интересам обеих сторон.

Китайский дипломат добавила, что Китай с радостью отмечает то, что "в России под руководством президента Путина сохраняется социальная стабильность, экономика развивается, а качество жизни населения улучшается".