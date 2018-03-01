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Украина без российского газа и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Sergei Supinsky
“Ракета Путина” напугала западных пользователей соцсетей
В соцсетях активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о наличии у страны ядерного оружия, которое невозможно перехватить системами ПРО; западные пользователи спрашивают, почему против Москвы не ввели новые санкции, и призывают президента США Дональда Трампа ответить.
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“Дырявый зонт”: Шойгу об американской ПРО
Элементы американской ПРО — это "дырявый зонтик", считает министр обороны Сергей Шойгу.
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У Лукашенко лопнуло терпение из-за России
Планы РФ по ограничению поставок молочной продукции из Белоруссии без ответа не останутся, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
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Актерам позволили ругать Россию
Режиссеры и политические деятели прокомментировали инициативу о запрете снимать в фильмах с государственным финансированием «актеров, нелицеприятно высказывающихся о России». Их слова передает РИА Новости в четверг, 1 марта.
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Россия может покинуть Совет Европы
Власти России рассматривают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека, что приведёт к прекращению членства России в Совете Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах.
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Испорченная репутация: Рыбка возмутила Таиланд
Полиция Таиланда предъявила Насте Рыбке и Алексу Лесли новое «обвинение». Теперь «секс-инструкторам» вменяется не только нелегальная работа на территории Таиланда и нарушение визового режима страны, но и «нанесение ущерба репутации Таиланда».
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Украину оставили без российского газа
«Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года и вернул их украинской компании ввиду отсутствия дополнительного соглашения к контракту, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.
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Российским олимпийцам подарили не те BMW
Глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, получившие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили только BMW X4 и X5 — BMW X6 не было среди наградных машин. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Пайщица сообщила об угрозах со стороны Грудинина
Акционер Совхоза им. Ленина рассказала об угрозах со стороны Грудинина, передает РЕН ТВ.
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