Украина без российского газа и другие события дня

Главные события четверга

“Ракета Путина” напугала западных пользователей соцсетей

В соцсетях активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о наличии у страны ядерного оружия, которое невозможно перехватить системами ПРО; западные пользователи спрашивают, почему против Москвы не ввели новые санкции, и призывают президента США Дональда Трампа ответить.

“Дырявый зонт”: Шойгу об американской ПРО

Элементы американской ПРО — это "дырявый зонтик", считает министр обороны Сергей Шойгу.

У Лукашенко лопнуло терпение из-за России

Планы РФ по ограничению поставок молочной продукции из Белоруссии без ответа не останутся, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.

Актерам позволили ругать Россию

Режиссеры и политические деятели прокомментировали инициативу о запрете снимать в фильмах с государственным финансированием «актеров, нелицеприятно высказывающихся о России». Их слова передает РИА Новости в четверг, 1 марта.

Россия может покинуть Совет Европы

Власти России рассматривают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека , что приведёт к прекращению членства России в Совете Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах.

Испорченная репутация: Рыбка возмутила Таиланд

Полиция Таиланда предъявила Насте Рыбке и Алексу Лесли новое «обвинение». Теперь «секс-инструкторам» вменяется не только нелегальная работа на территории Таиланда и нарушение визового режима страны, но и «нанесение ущерба репутации Таиланда».

Украину оставили без российского газа

«Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года и вернул их украинской компании ввиду отсутствия дополнительного соглашения к контракту, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев

Российским олимпийцам подарили не те BMW

Глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, получившие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили только BMW X4 и X5 — BMW X6 не было среди наградных машин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пайщица сообщила об угрозах со стороны Грудинина