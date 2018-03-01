Дочь публично ослушалась Назарбаева

Глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты парламента Казахстана Дарига Назарбаева во время пленарного заседания заговорила по-русски. Она зачитала депутатский запрос относительно состояния банковской сферы страны.

Журналисты поинтересовались, почему политик озвучила информацию именно на русском языке, тогда как президент страны Нурсултан Назарбаев потребовал от парламента и правительства говорить только по-казахски. Дочь главы республики ответила, что "русский язык никто не отменял", и кроме того, так ей было удобно.

"Мы все стараемся исполнять поручения президента. Никто еще не отменял русский язык, слава богу, этого, наверное, и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие и дружбу никто не отменял", — приводит слова Назарбаевой Sputnik Казахстан.

По ее словам языки, которые работают на территории республики, утверждены конституцией.

Свое поручение говорить по-казахски президент озвучил на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым. По его мнению, такая мера повысит статус языка.

"В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможность синхронного перевода", — добавил при этом Нурсултан Назарбаев.

Напомним, на встрече президентов двух стран Путина и Назарбаева в декабре 2017 года российский лидер заявил, что экономические отношения двух государств перешли в новое качество. Он отметил, что товарооборот между государствами вырос на 34%.