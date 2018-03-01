Израиль и Польша начали диалог по закону о Холокосте

Израиль и Польша начали официальный диалог по спорному закону о Холокосте

Израиль и Польша начали в четверг официальные консультации по поводу закона, который криминализирует попытки обвинить поляков в причастности к Холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны.

"Для меня честь и удовольствие открыть этот диалог между Израилем и Польшей", — сказал глава израильской делегации, генеральный директор МИД Юваль Ротем. Темы, поднятые спорным документом и обострившие польско-израильские отношения, обсуждаются в Иерусалиме на первой встрече между рабочими группами двух стран, которые составлены из дипломатов, юристов и историков.

"Не секрет, что польский закон по поводу Холокоста вызвал обеспокоенность в Израиле и у еврейского народа по всему миру. Мы должны гарантировать, что будет защищена историческая правда и не появятся ограничений для свободы слова и научного поиска", — добавил он перед началом встречи.

"Мы здесь, мы открыты, мы готовы дать ответ на все вопросы и разъяснить все, что еще нуждается в разъяснении по поводу антидиффамационного закона, к которому были недавно приняты поправки в Польше", — сказал он. Его визави, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий , заявил о готовности совместно с Израилем работать над "продвижением правды о Холокосте и многовековых польско-еврейских отношениях".

Израильтяне требовали изъять из закона положения, которые угрожают уголовным преследованием с наказанием до трех лет тюрьмы всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или польское государство несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

Документ был утвержден обеими палатами польского парламента, подписан президентом Анджеем Дудой и с 1 марта официально вступил в силу. Глава государства, тем не менее, отправил закон на экспертизу в Конституционной суд, и, как заверял на днях польский посол в Израиле Яцек Ходорович, до получения судебного заключения его карательные положения применяться не будут.