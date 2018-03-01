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ОБСЕ вновь забила тревогу
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ОБСЕ вновь забила тревогу из-за продвижения украинских военных в Донбассе 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают свое продвижение к линии соприкосновения в Донбассе, о чем свидетельствует занятие ими села Новоалександровка Луганской области. Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНИАН.
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«Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию», — отметил он.
Хуг добавил, что на прошлой неделе стороны конфликта «и дальше шли путем насилия», а «наиболее интенсивные случаи насилия были зафиксированы в местах, где стороны сместили свои позиции ближе друг к другу».
«В дополнение к отводу тяжелого вооружения стороны обязались не продвигаться вперед, оставаясь на своих позициях. Каждый понимает, и за последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед ближе к противнику является повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия», — указал он.
О значительном продвижении частей ВСУ в районе Новоалександровки Хуг рассказал 16 февраля. «Мы снова движемся по нарастающей спирали насилия», — заявил тогда он.
Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь последовательно опровергает эти утверждения.
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