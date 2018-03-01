Рада выступила с заявлением по выборам в РФ

Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России

В частности, Рада призывает международное сообщество применить средства, чтобы предостеречь Россию от проведения выборов в Крыму, а в случае проведения там голосования — не признавать легитимность выборов.

6 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать голосованию в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.