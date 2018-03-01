Дочь Назарбаева вступилась за русский язык в Казахстане

Нельзя перебарщивать в языковом вопросе, заявила старшая дочь президента Казахстана

В ходе пленарного заседания сената 1 марта она зачитала свой депутатский запрос на русском языке.

По ее словам, русский язык никто не отменял, поэтому она говорит так, как ей удобно. Нужно уважать других жителей и не допускать перегибов.

Межнациональное согласие и дружба остаются на первом плане. Языки, действующие на территории Казахстана, в том числе в государственных органах, утверждены конституцией страны, подчеркнула Назарбаева

Ранее глава государства Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости использования в работе правительства и парламента только казахского языка. При этом он отметил, что важно не ущемлять права граждан и предусмотреть для них возможности синхронного перевода.

Напомним, что алфавит казахского языка будет поэтапно переведен на латинскую графику к 2025 году. Назарбаев подчеркивал, что переход на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычного населения и других народностей.