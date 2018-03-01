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Дочь Назарбаева вступилась за русский язык
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Дочь Назарбаева вступилась за русский язык в Казахстане 

ФБА «Экономика сегодня» 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Нельзя перебарщивать в языковом вопросе, заявила старшая дочь президента Казахстана.
В ходе пленарного заседания сената 1 марта она зачитала свой депутатский запрос на русском языке.
По ее словам, русский язык никто не отменял, поэтому она говорит так, как ей удобно. Нужно уважать других жителей и не допускать перегибов.
Межнациональное согласие и дружба остаются на первом плане. Языки, действующие на территории Казахстана, в том числе в государственных органах, утверждены конституцией страны, подчеркнула Назарбаева.
Ранее глава государства Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости использования в работе правительства и парламента только казахского языка. При этом он отметил, что важно не ущемлять права граждан и предусмотреть для них возможности синхронного перевода.
Напомним, что алфавит казахского языка будет поэтапно переведен на латинскую графику к 2025 году. Назарбаев подчеркивал, что переход на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычного населения и других народностей.
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