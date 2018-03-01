Обзор зарубежных СМИ: кто на самом деле выиграл хоккейное золото

«Образовательные гетто» в Польше

«Антироссийская истерия» Польские власти не хотят, чтобы дети беженцев учились в обычных школах, сообщает Spiegel . Немецкое издание, ссылаясь на документ Министерства внутренних дел Польши, сообщает, что чиновники местных коммун вскоре могут получить право самостоятельно решать, принимать ли детей беженцев в обычные школы. В случае же если в этом праве детям будет отказать, они начнут получать образование в центрах по приему мигрантов. Польские СМИ раскритиковали инициативу, полагая, что она приведет к появлению в стране «образовательных гетто».

«Антироссийская истерия» властей Швеции призвана отвлечь внимание местных жителей от «развала» страны, сообщает Contra Magazin. Автор статьи полагает, что «левофеминистское правительство» Швеции «взяло курс» на войну с Россией, вместо того чтобы решать актуальные внутренние проблемы, например, миграционные. В доказательство своих слов журналист привел прошлогоднее возвращение в стране призыва в армию, планируемый ежегодный рост военного бюджета, а также объяснения всего этого со стороны чиновников опасениями применения Россией «военной силы». Кто на самом деле выиграл хоккейное золото Олимпиады

Финское издание Faneille объяснило, почему золото хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане выиграла Россия, а не «атлеты» оттуда. По словам автора, именование россиян на Играх «олимпийскими атлетами из России» является лишь «псевдонимом» сборной. Многие «сочувствовали» россиянам из-за их положения, а также регулярно «оговаривались», называя их не «атлетами из России», а именно русскими. А «самым интересным» журналист назвал то, как сами хоккеисты спели «запрещенный» российский гимн после победы. «Хорватский сценарий» в Донбассе

«Украина оказалась гораздо более живучей» Украина надеется, что война в Донбассе решится по «хорватскому сценарию», сообщает французское издание AgoraVox. По мнению автора, Украина «похоронила» минские договоренности, так как недавно замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак назвал три возможных сценария решения «проблемы» Донбасса, ни один из которых не был мирным. Так, одним из них был назван «хорватский сценарий», то есть ввод миротворцев ООН , а затем или получение от России гарантий «невмешательства» и разгром армий ДНР и ЛНР, или создание на востоке страны «международной временной администрации», разоружение «боевиков» и возвращение Донбасса под контроль Киева. По словам журналиста, Гримчак живет в «параллельном мире», полагая, что Россия позволит воплотиться «хорватскому сценарию» и не защитит Донбасс.