В Австралии обнаружили «токсичное» пенное море

В чем причина образования плотного слоя пены в море не уточняется.

Пользователей Сети активно обсуждают видео, на котором молодого человека накрывает волной густой пены.

«Удивительно, но страшно», — написал один из пользователей в комментариях к кадрам. На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как юноша стоит на берегу моря, при этом водная поверхность покрыта слоем густой белой пены, волна которой впоследствии накрывает молодого человека.

Некоторые же пользователи предположили, что причиной образования пены якобы мог стать «разлив токсических отходов» в море.

Необычное природное явление было снято в Австралии на берегу Тасманова моря, однако в описании к кадрам не уточняется, в чем истинная причина образования подобной пены.