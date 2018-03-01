В Дании придумали способ избавиться от гетто

Дании предложили удвоить наказание за преступления, совершенные в так называемых гетто. Об этом сообщает издание The Local.

Парламент страны рассмотрит законопроект, по которому за такие правонарушения в неблагополучных местах, как, например, вандализм, будут карать жестче, чем обычно. По словам министра юстиции страны Сёрена Папе Полсена (Søren Pape Poulsen), такие меры помогут снизить уровень преступности в криминальных районах.

Он рассказал, что правительству еще предстоит уточнить, за какие именно злодеяния будут наказывать вдвойне. Полсен добавил, что государство не будет определять «неблагополучность» района преступления, эту ответственность на себя возьмут местные полицейские.

В начале января в традиционной новогодней речи премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен объявил о необходимости приложить усилия, чтобы снизить уровень преступности в неблагополучных районах, которые он назвал гетто, сообщает издание.