Ещё
Стали известны секреты успеха Илона Маска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны секреты успеха Илона Маска 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Brian Snyder / Reuters
Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разбивает свой рабочий день на пятиминутные перерывы и старается не тратить много времени на разбор электронных писем. Об этом пишет издание The Independent.
Главный принцип Маска — не тратить время впустую. Это позволяет ему управлять двумя крупными компаниями. При этом Маск игнорирует большинство телефонных звонков и не смотрит долго электронную почту.
Одновременно Маск старается решать дела одно за другим, тратя на каждое не более пяти минут. Журналисты замечают, что прием пищи предприниматель тоже старается уместить в пятиминутку, совместив его с важной встречей. На сон Маск тратит около шести часов в сутки.
Общая продолжительность рабочей недели составляет от 85 до 100 часов. Причем около 80 процентов рабочего времени Маску удается отводить непосредственно инженерному проектированию.
Один из последних проектов Илона Маска — запуск бесплатного глобального интернета. Для этого планируется вывести на околоземную орбиту 12 тысяч спутников. Первые два на ракете Falcon 9 были запущены 22 февраля. Состояние Маска по данным журнала Forbes на 2017 год оценивалось в 21 миллиард долларов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Lenta.ru: последние новости
Киллеры нацелились на главного претендента на воровской «трон» России Власти ДНР задержали 22 собственных чиновника Обнаружены фальшивые паспорта вождей Северной Кореи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон «осадил» Порошенко после слов об оружии21
«Газпром» резко отреагировал на решение по «Нафтогазу»24
Путин поставил условие транзита газа через Украину712
«Хамло!»: Россияне заступились за Собчак101
Раскрыта роль Украины в возможной войне США с РФ16
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение