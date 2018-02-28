Ещё
«Русские все еще идут»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Русские идут: Клинтон призвала Трампа защитить США 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: Reuters
Бывший госсекретарь США обвинила действующего американского лидера в капитуляции перед Россией.
Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом защитить страну от «русских, которые все еще идут».
«Я говорю это как экс-госсекретарь США и американка: русские все еще идут. Наше разведсообщество побуждает Трампа действовать» — написала Клинтон в Twitter.
При этом экс-госсекретарь поинтересовалась, будет ли президент США Дональд Трамп «по-прежнему игнорировать и капитулировать» или встанет на защиту страны.
Расследование вменяемого РФ вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Российская сторона категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.
В январе этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств назвал чушью утверждения о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы и была в сговоре с командой Дональда Трампа.
ТК «Звезда»: последние новости
Илон Маск раскрыл свои секреты успеха В Польше вступил силу закон о Холокосте Украинский блогер Суворов прокомментировал драку с телеведущим Норкиным
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон «осадил» Порошенко после слов об оружии21
«Газпром» резко отреагировал на решение по «Нафтогазу»24
Путин поставил условие транзита газа через Украину712
«Хамло!»: Россияне заступились за Собчак101
Раскрыта роль Украины в возможной войне США с РФ16
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение