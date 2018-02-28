Русские идут: Клинтон призвала Трампа защитить США

Бывший госсекретарь США обвинила действующего американского лидера в капитуляции перед Россией.

«Я говорю это как экс-госсекретарь США и американка: русские все еще идут. Наше разведсообщество побуждает Трампа действовать» — написала Клинтон в Twitter. Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом защитить страну от «русских, которые все еще идут».

При этом экс-госсекретарь поинтересовалась, будет ли президент США Дональд Трамп «по-прежнему игнорировать и капитулировать» или встанет на защиту страны.

Расследование вменяемого РФ вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым спецпрокурором Робертом Мюллером , а также в конгрессе США. Российская сторона категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.