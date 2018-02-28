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Судьба Медведева, восстановление РФ в МОК и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

СМИ рассказали о судьбе Медведева

Высокопоставленные источники «Газеты.ру» заявили, что премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост после президентских выборов 2018 года, но его кабинет министров ждут изменения.
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МОК восстановил членство России

Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России, сообщает РБК со ссылкой на Шамиля Тарпищева, теннисного тренера и члена МОК.
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Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского

Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского во время записи предвыборных дебатов на телеканале Россия-1.
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Россиянам посоветовали скупать доллары

Рубль, обновивший максимум более чем за 2,5 года против доллара, может в ближайшее время скорректироваться вниз, что делает привлекательной покупку американской валюты на уровнях 55-56 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Крым решил засудить Украину

Руководство Крыма подаст десятки исков против Украины из-за энергоблокады, рассказал РИА Новости глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве полуострова Александр Молохов.
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Пентагон анонсировал войну в космосе

Война в космосе — дело нескольких лет, заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн на 34-ом ежегодном Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и Выставке технологий во Флориде, пишет Space News.
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Решена дальнейшая судьба Рыбки

Иммиграционная полиция Таиланда определила дальнейшую судьбу арестованных в Паттайе и находящихся в тюрьме Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщает Bangkok Post.
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ФНС предложили ввести платные услуги для населения

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность введения платы за оказание дополнительных услуг населению. При этом все существующие услуги должны остаться бесплатными. Об этом он сказал на коллегии Федеральной налоговой службы.
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Организм сдулся. Отец о состоянии Загитовой

Отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» рассказал, что после победы спортсменка простудилась.
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Гаркалин в тяжелом состоянии

"Ландыш серебристый" (2000)
В НИИ им. Склифосовского состояние Валерия Гаркалина оценивают как тяжелое, сообщает ТАСС.
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