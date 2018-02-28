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Аваков объяснил происхождение своей виллы в Италии
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Аваков объяснил происхождение своей виллы в Италии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна. «Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании», — приводит «Украинская Правда» слова Авакова.
Он отметил, что «речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании „Авиталия“.
Аваков добавил, что этим проектом его жена занимается на протяжении полутора лет.
»Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно и в этом нет никакой сенсации», — сказал глава МВД.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что хочет прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией из-за того, что суд в Киеве принял решение отпустить из-под стражи активиста, стрелявшего в полицейского возле Соломенского райсуда Киева 15 февраля.
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