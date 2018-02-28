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В ЕС согласовали продление санкций против Януковича
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Источник: в ЕС согласовали продление санкций против Януковича 

RT на русском 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Послы стран-членов Европейского союза согласовали продление санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС. «Послы согласовали продление санкций против Януковича и его соратников», — сказал источник.
Ранее суд ЕС подтвердил обоснованность санкций против Януковича и его сына Александра за период с 6 марта 2015 по 6 марта 2016 года.
При этом в 2016 году в ЕС признали незаконными часть санкций в отношении Януковича.
Европейский союз в 2014 году ввёл санкции против граждан Украины, включая Януковича, его сыновей, а также бывшего премьер-министра страны Николая Азарова.
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