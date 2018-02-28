Источник: в ЕС согласовали продление санкций против Януковича

Послы стран-членов Европейского союза согласовали продление санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС. «Послы согласовали продление санкций против Януковича и его соратников», — сказал источник.

Ранее суд ЕС подтвердил обоснованность санкций против Януковича и его сына Александра за период с 6 марта 2015 по 6 марта 2016 года.

При этом в 2016 году в ЕС признали незаконными часть санкций в отношении Януковича.