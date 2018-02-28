Обзор зарубежных СМИ: кому выгодно сбивать самолеты РФ

«Россия не пойдет на компромисс»

Политолог Фабрис Баланш в интервью La Croix заявил, что Россия не пойдет на компромисс по Сирии, так как уверена, что США вскоре отступят, а сама Арабская республика является для нее «полигоном» для испытания оружия, что способствует его продажам. По словам эксперта, целью России в Сирии является снижение влияния США на Ближнем Востоке, оказание давления на Саудовскую Аравию ради сохранения «приемлемых» цен на нефть, а также создание напряженности между Турцией и Соединенными Штатами. Кто сбил российский Су-25 в Сирии

Израиль сбил дрон Ирана и заработал два миллиарда Китайское издание Sina рассказало о запрещенной в РФ группировке «Джебхат ан-Нусра» , боевики которой могли сбить в Сирии в начале февраля российский штурмовик Су-25. В нынешнем виде организация не существовала до 2016 года. Тогда она сменила название на «Джебхат Фатх-аш-Шам», чтобы «отрезать» себя от «Аль-Каиды» (запрещена в России). К лету 2015 года «Джебхат ан-Нусра» контролировала почти всю территорию сирийской провинции Идлиб, а также «плодотворно» работала на западе провинции Алеппо и территориях провинций Хама, Хомс и Даръа. Россия пыталась уничтожить «ан-Нусру» с начала своей военной операции. Однако «ан-Нусра» до сих пор существует, что может объясняться тем, что она редко «борется» в одиночку, вербуя других «оппозиционеров» и даже солдат правительственной армии Сирии. Издание подчеркивает, что после смены названия «Джебхат Фатх-аш-Шам» не лишилась «привычки убивать», однако сейчас в ее стане происходит междоусобица сторонников войны и мира.

Россияне не «сдались от бессилия» Израиль заработал два миллиарда долларов на продаже радаров для противоракетных комплексов, сообщает местная газета Calcalist. По данным издания, радиолокационная система MMR для систем ПРО «Железный купол» и «Праща Давида», которая позволяет с особой точностью обнаруживать баллистические ракеты малой дальности, была продана еврейским государством девяти странам, в том числе Индии и Канаде. MMR способен обнаружить даже небольшие беспилотники, а известно об этом стало лишь в феврале, когда Армия обороны Израиля сбила иранский дрон в районе границы с Сирией.

Газета Ilta-Sanomat назвала результаты, показанные лыжниками сборной России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, «неожиданными». Издание отмечает, что санкции Международного олимпийского комитета, наложенные на Россию, не помешали лыжникам добраться до «вершины», тогда как многие думали, что россияне «сдадутся от бессилия». Автор статьи полагает, что лыжники обеспечили стране восемь медалей благодаря новой системе подготовки, которая учитывает индивидуальные качества спортсменов. Русских в Эстонии заставляют петь о своем убийстве

Портал Delfi сообщает, что русские срочники Сил обороны Эстонии возмущены строевой песней об убийстве русских «тибл» (оскорбительное наименование русских).

«Моих мать и отца расстреляли, дорогая отправлена в Сибирь. Теперь брожу по болотам и тропам и убиваю русских тибл», — поется в ней.