Трамп бросил жену и сына под дождем

В Сети раскритиковали Трампа, бросившего Меланью и сына под дождем

Инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде, где президентская чета проводила выходные в середине января. На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как американский лидер укрывается под зонтом и поднимается по трапу "борта номер один", в то время как его одиннадцатилетний сын Бэррон и супруга Меланья идут без зонта в сильный дождь.

Пользователи социальных сетей подвергли Трампа критике за отсутствие заботы о своей семье.

"Его прическа явно важнее. Рыцарский поступок", — прокомментировал инцидент британский актер Колин Макфарлэйн.

"И это человек, на которого мы возложили ответственность за защиту наших детей", — сетует пользователь с ником NewDay.

"Что за джентльмен! Он даже не может позаботиться о своих родных, что уж говорить об остальной части населения его страны", — иронизирует Lise Morrissette.

"Он даже без оружия ворвался бы в школу (во Флориде, где произошла стрельба — Прим.ред.) для спасения бедных детей от стрелка. Без сомнений", — комментирует запись пользователь curricane.

"Рыцари еще живы, сэр!" — высмеивает действия американского лидера Tyler McNamara.

Некоторые пользователи отметили, что Трамп никогда не сравнится по манерам с предыдущим американским лидером Бараком Обамой . В частности, комментаторы вспомнили случай, когда экс-президент США взял зонт у сотрудника службы безопасности, чтобы укрыть от дождя свою супругу Мишель.

Другие пользователи высмеяли Трампа за неумелое пользование зонтом.

"Кажется, он не знает, как правильно держать зонтик", — пишет Chris Ciancanelli.

"Меня позабавило, как он пытается войти в дверь самолета с еще открытым зонтом", — признается комментатор с ником Brass Neck 69.

Однако некоторые пользователи встали на защиту американского лидера и предположили, что Бэррон и Меланья просто могли сами отказаться от зонтика.