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Трамп бросил жену и сына под дождем
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В Сети раскритиковали Трампа, бросившего Меланью и сына под дождем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Дональда Трампа, бросившего своего сына Бэррона и супругу Меланью под дождем.
Инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде, где президентская чета проводила выходные в середине января. На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как американский лидер укрывается под зонтом и поднимается по трапу "борта номер один", в то время как его одиннадцатилетний сын Бэррон и супруга Меланья идут без зонта в сильный дождь.
Пользователи социальных сетей подвергли Трампа критике за отсутствие заботы о своей семье.
"Его прическа явно важнее. Рыцарский поступок", — прокомментировал инцидент британский актер Колин Макфарлэйн.
"И это человек, на которого мы возложили ответственность за защиту наших детей", — сетует пользователь с ником NewDay.
"Что за джентльмен! Он даже не может позаботиться о своих родных, что уж говорить об остальной части населения его страны", — иронизирует Lise Morrissette.
"Он даже без оружия ворвался бы в школу (во Флориде, где произошла стрельба — Прим.ред.) для спасения бедных детей от стрелка. Без сомнений", — комментирует запись пользователь curricane.
"Рыцари еще живы, сэр!" — высмеивает действия американского лидера Tyler McNamara.
Некоторые пользователи отметили, что Трамп никогда не сравнится по манерам с предыдущим американским лидером Бараком Обамой. В частности, комментаторы вспомнили случай, когда экс-президент США взял зонт у сотрудника службы безопасности, чтобы укрыть от дождя свою супругу Мишель.
Другие пользователи высмеяли Трампа за неумелое пользование зонтом.
"Кажется, он не знает, как правильно держать зонтик", — пишет Chris Ciancanelli.
"Меня позабавило, как он пытается войти в дверь самолета с еще открытым зонтом", — признается комментатор с ником Brass Neck 69.
Однако некоторые пользователи встали на защиту американского лидера и предположили, что Бэррон и Меланья просто могли сами отказаться от зонтика.
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