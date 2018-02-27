Берлускони готов стать премьером Италии

Скандально известный итальянский политик, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил во вторник, 27 февраля, что готов стать премьер-министром в 2019 году, когда ему исполнится 81 год.

Отсрочка на год вызвана тем, что пока Берлускони не может предлагать свою кандидатуру. Сейчас такие действия подпадают под ограничения, наложенные приговором суда по делу о мошенничестве принадлежащей политику компании Mediaset. Запрет истечет в будущем году. Поэтому Берлускони не выдвигает свою кандидатуру в этом году (парламентские выборы в Италии намечены на 4 марта). Но если через год состоятся новые выборы, то в них политик может принять участие.

По последним опросам, на предстоящих 4 марта выборах "Вперед, Италия" может набрать 17-18 процентов голосов, что больше, чем у партнеров Берлускони по коалиции — правоцентристских "Лиги" и "Братьев Италии". Согласно договоренностям внутри коалиции, имя премьера назовет та партия, которая наберет больше голосов, чем союзники.