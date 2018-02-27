Раскрыт секрет Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын и его отец получали визы западных стран по бразильским паспортам 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир использовали поддельные бразильские паспорта для получения виз в западных странах в 1990-х годах, передает Reuters со ссылкой на источники.
Агентство опубликовало фотокопии поддельных документов членов правящей семьи КНДР. По словам источников, данные документы могли быть использованы для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг.
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Посольство Северной Кореи в Бразилии отказалось от комментариев. Однако, в министерство иностранных дел Бразилии заявили, что ведомство проверит данную информацию.
По мнению одного из источников, наличие документов указывает на то, что правящая семья КНДР пыталась построить возможный путь эвакуации из страны.
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