«Кокаиновый самолет» нашелся в Таиланде во время визита Патрушева

Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», находившийся в Буэнос-Айресе во время российско-аргентинской спецоперации по предотвращению поставки крупной партии кокаина в Европу, 26 февраля приземлился в бангкокском аэропорту Донмыанг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет с номером RA-96023 прибыл в Таиланд из Москвы, а перед этим воздушное судно побывало в Сочи.

Кто и с какой целью прилетел в Бангкок этим бортом, неизвестно, однако 27 февраля пресс-служба Совета безопасности России проинформировала о прибытии в Таиланд секретаря СБ Николая Патрушева. Как передает «Интерфакс», там он провел переговоры со своим тайским коллегой.

По данным ресурса, этот же самолет в декабре 2017 года прилетел в Буэнос-Айрес из города Бразилиа. Присутствие воздушного судна в аргентинской столице также подтвердили местные правоохранительные органы: на фотографиях виден бортовой номер, совпадающий с номером RA-96023, который присвоен Ил-96-300 из президентского авиаотряда.

Судя по кадрам, именно в этот самолет грузили чемоданы с мукой, упакованной под видом кокаина для контролируемой поставки в рамках операции по пресечению наркотрафика. В Управлении делами президента, которому подчинен СЛО «Россия», эту информацию опровергли.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной с Россией операции удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе.

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела, еще один сбежал в Германию и объявлен в розыск. На территории России арестованы три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов. По версии обвиняемых, они стали жертвами провокации со стороны неизвестных, которые подменили в багаже кофе на кокаин.