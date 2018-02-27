В ДНР задержали главу Минэнерго 

По данным министерства, правоохранители провели мероприятия "по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц министерства угля и энергетики ДНР, которые занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств государственных предприятий".

"По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел. В результате проведения специальной операции задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей", — добавили в МВД ДНР.

Чиновники подозреваются в том, что с января прошлого года присвоили более 100 миллионов рублей, заявили в министерстве.