Пока вы спали: Россия устроит врагам «Солнцепек» 

Разведчики США кружили у Крыма
Разведывательный самолет EP-3 Aries Военно-морских сил США, а также беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk американских Военно-воздушных сил приближались к границам России, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir. Самолет вылетел с базы НАТО на Крите и пролетел вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края, а дрон, поднявшись с авиабазы на Сицилии, облетел все черноморское побережье Крыма и Краснодарского края.
Украинский министр упал в обморок, назвав Россию «оккупантом»
Министр информационной политики Украины Юрий Стець назвал Россию «оккупантом» и упал в обморок, сообщает «ПолитНавигатор». Накануне чиновник выступал на проходящем в Киеве форуме под названием «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления». Выйдя на трибуну, Стець сообщил, что будет «максимально откровенным и искренним», а затем обратился к присутствовавшим на форуме депутату Европарламента Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йовавич. Министр напомнил гостьям мероприятия, что ранее они называли Крым украинским, а Россию — «оккупантом».
Задыхающимся голосом он призвал Хармс и Йовавич посмотреть на также присутствовавшего в зале крымско-татарского политика Ахтема Чийгоза. По словам Стеця, Чийгозу «посадили» за подобные высказывания, а посол и евродепутат будут «следующими». После этого Стець покинул трибуну, а затем потерял сознание и упал. Ведущая форума сообщила гостям, что «министр больной» и «это норма».
Три новых iPhone могут выйти осенью
Американская технологическая компания Apple намерена выпустить три новых модели смартфонов iPhone осенью 2018 года, сообщает Bloomberg. По информации агентства, модельный ряд смартфонов корпорации пополнится iPhone с самым большим по сравнению с предшественниками экраном, а также новой версией iPhone X и его бюджетным вариантом. Между тем издание подчеркивает, что окончательного решения по выпуску трех новых iPhone руководство Apple еще не приняло.
Россияне стали тратить на треть больше
За минувшие шесть месяцев средний чек россиян в магазинах вырос на 31%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Сбербанка. В январе 2018 года средний чек составил 675 рублей, что на 31% больше того же показателя за июль 2017-го. По словам гендиректора «Платформы ОФД» Алексея Барова, это может свидетельствовать о появлении у покупателей ощущения стабильности и желания приобретать лучшие товары, а также о росте их уверенности в будущем.
Россия устроит врагам «Солнцепек»
Войска России обзаведутся 70-ю тяжелыми огнеметными системами залпового огня «Солнцепек», сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны. В каждом военном округе страны появится батальон с девятью ТОС «Солнцепек», а в каждой общевойсковой армии — по роте с тремя ТОС. «Солнцепеки» будут обеспечивать огневую поддержку штурмовых подразделений, уничтожая укрепления и бронетехнику противника. Военный эксперт Алексей Хлопотов сообщил изданию, что ТОС «Солнцепек» — эффективное штурмовое оружие, от которого «не укроешься в окопе или блиндаже».