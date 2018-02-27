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Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор
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Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор 

RT на русском 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы развития двусторонних отношений государств. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. «Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Главы государств также затронули вопросы организации в белорусском Гомеле Первого форума регионов Украины и Белоруссии.
В данном контексте лидеры двух стран обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений и культурного сотрудничества.
Ранее Лукашенко заявил, что ещё в 2014 году предлагал ввести белорусских миротворцев в Донбасс для контроля границы между сторонами вооружённого конфликта на Украине. В Киеве прокомментировали предложение белорусского лидера.
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