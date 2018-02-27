Лукашенко и Порошенко провели телефонный разговор

Президент Украины Пётр Порошенко и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы развития двусторонних отношений государств. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. «Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Главы государств также затронули вопросы организации в белорусском Гомеле Первого форума регионов Украины и Белоруссии

В данном контексте лидеры двух стран обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений и культурного сотрудничества.

Ранее Лукашенко заявил, что ещё в 2014 году предлагал ввести белорусских миротворцев в Донбасс для контроля границы между сторонами вооружённого конфликта на Украине. В Киеве прокомментировали предложение белорусского лидера.