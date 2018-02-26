Ещё
У «Газпрома» в Европе нашёлся «лютый помощник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Euronews: у «Газпрома» в Европе нашёлся «лютый помощник» 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Европе пришедшие из Сибири морозы уносят жизни людей, сообщает Euronews. При этом «лютый холод» продержится ещё как минимум до начала марта. В это же время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», подчёркивает французский телеканал.
В Европе морозы уносят жизни людей. Холода пришли и на юг европейского континента. В это время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», сообщает Euronews.
>> "Чудовище с востока" обрушилось на Британию
В Польше от переохлаждения скончались двое. Чтобы избежать повторения случаев со смертельным исходом, польские власти призвали граждан обращать особое внимание на спящих на улицах людей, отмечает французский телеканал.
В некоторых регионах Европы температуры упали до -20 °С, продолжает Euronews. В Румынии население официально предупредили о надвигающихся снежных бурях. Сильно похолодало в Германии, Австрии и даже Италии.
«Циклон, ответственный за минусовые температуры, пришёл из Сибири. Приходит из России, однако, ещё кое-что — природный газ, который в Европе используют для отопления. Непрекращающиеся морозы помогли российскому концерну «Газпром» установить рекорд по экспорту газа. По словам представителей компании, вот уже четвёртый день подряд удаётся достичь рекордных показателей. С начала же месяца спотовая цена на газ выросла почти на половину», — подчёркивает французский телеканал.
А тем временем ожидать улучшения погодных условий в ближайшие дни не стоит. «Лютый холод продержится ещё как минимум до начала марта», — предупреждает Euronews.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
RT на русском: последние новости
СМИ: Макрон и Меркель попросили Путина поддержать резолюцию по Восточной Гуте Почему храм Гроба Господня в Иерусалиме стал заложником налоговых споров Глава британского МИД прокомментировал принятие гуманитарной резолюции по Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцев массово депортируют из Израиля132
«Мы закрыли Черное море — и начались вопли»410
В Москве найден мертвым высокопоставленный сотрудник ВШЭ13
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка1613
Обнаружен новый вирус-вымогатель21
Видео
02:34
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка
СНГ В мире
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
01:00
Я не хочу больше это терпеть! Бузовой надоели оскорбления
Шоу-бизнес
00:37
Рыбка обратилась с просьбой к полиции
Шоу-бизнес
00:49
Военные перевернули гаубицу
Оружие Армия
02:51
Украинцев оставили без российской вакцины
В мире Украина
00:25
В Европу пришли аномальные морозы
Погода В мире
02:54
Тимошенко сообщила о подготовке плана по Донбассу
Украина В мире
00:37
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки
Шоу-бизнес
00:37
Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение