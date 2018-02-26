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Украинцев оставили без российской вакцины
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На Украине запретили использовать российскую вакцину от кори 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс».
По данным госслужбы, вакцина производится итальянской фирмой Fidia farmaceutici S. p. A., а упаковкой и контролем качества занимается российская компания «СмитКляйн Бичем-Биомед», передает РИА «Новости».
В распоряжении отмечается, что партия вакцины запрещена на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».
Аптеки, в которых продается вакцина, обязали изъять ее из оборота и утилизировать.
На прошлой неделе глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль прибегнул к нецензурному слову в адрес и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, заявившей, что в регионе лекарства от кори не были надлежащим образом растаможены.
В апреле 2017 года Ульяна Супрун выступила за прекращение поставок российских лекарств на Украину.
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