Обзор зарубежных СМИ: «Самое заветное желание России»

Французам объяснили «сибирские морозы»

Журналисты запугивают французов «сибирскими морозами» в -10 градусов, однако синоптики объяснили изданию Ouest-France, что представляет собой погода в Сибири. Ранее СМИ интерпретировали данные метеорологов о том, что похолоданию на востоке Франции поспособствуют приближающиеся из России воздушные массы, как наступление «настоящих сибирских морозов». Теперь же синоптики объяснили, что по пути из Сибири во Францию воздух успеет сильно нагреться, а сравнивать установившуюся в Пятой республике погоду с сибирской — абсолютно неуместно, так как морозами сибиряки называют -30…-45 градусов. «Самое заветное желание России»

Австрийская газета Die Presse назвала первую за 26 лет победу сборной России по хоккею на Олимпийских играх «исполнением самого заветного желания». По словам автора статьи, триумф хоккеистов позволит России «забыть обо всех санкциях, дисквалификациях и допинговых неурядицах». Кроме того, журналист назвал исполнение хоккеистами гимна России на церемонии награждения «протестом, которого ждали все». Украинская армия убивает себя сама

«Европа вооружается» Военная прокуратура Украины заявляет о росте числа самоубийств в армии, а Министерство обороны отрицает проблему, сообщает «Корреспондент». Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что каждую неделю с собой кончают 2-3 военных, которые находятся в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а 80% из 500 тысяч человек, которые в разное время принимали участие в войне на востоке, страдают от посттравматического синдрома. В ответ на это начальник главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны Украины генерал-майор Олег Грунтковский заявил, что слова Матиоса являются «пиаром и манипуляцией», а количество суицидов в армии «не имеет тенденции к росту».

КНДР купила ядерную программу в России Европейские страны вооружаются американскими ракетными комплексами, чтобы сдержать «угрозу с Востока», сообщает норвежское издание Dagbladet. Недавно Госдеп США одобрил продажу Швеции противоракетных комплексов Patriot. Также ими «интересуются» Польша и Румыния, а в Финляндии сообщали о намерении тратить больше денег на оборонительные вооружения. Как сообщил изданию аналитик и эксперт по России Тур Буккволл из Научно-исследовательского института Вооруженных сил Норвегии, все это отражает «чрезвычайно плохие» отношения между Россией и Западом.