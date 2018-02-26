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У Пентагона закончились террористы
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Contra Magazin: у Пентагона закончились террористы — и он вспомнил о «красной угрозе» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
У США заканчиваются «цели для бомбардировок» в мусульманском мире, и, чтобы оправдать свой военный бюджет, американцы выдумали новую, а на самом деле хорошо забытую старую «российскую угрозу», пишет Contra Magazin. При этом в действительности Белый дом не готов к ведению реальных боевых действий, утверждает автор статьи.
«Мы продолжим вести кампанию против террористов, однако теперь именно конкуренция между крупными державами, а вовсе не терроризм, — главный приоритет стратегии национальной безопасности США. С этого дня Россия и Китай, а также Северная Корея и Иран — главные враги Америки», — заявил на прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис.
Воевать на несколько фронтов сразу — это «безумная идея», комментирует его высказывание Contra Magazin. «Выдумать такое способны только уклонисты и генералы, проигравшие вьетнамскую войну», — считает автор статьи. За последние 17 лет американские войска в своей фиктивной «войне против терроризма» опустошили практически весь мусульманский мир. Афганистан, Ирак, Сирия, Сомали, Пакистан — везде велись активные бомбардировки. Таким образом Белый дом пытался подчинить своей воле «непокорных».
Но в последнее время, так как «Исламское государство»* постепенно исчезает, у США начали заканчиваться «цели для бомбардировок». Мэттис однозначно прав в том, что террористы больше не представляют угрозу для материковой Америки. Но как тогда оправдать военный бюджет США в размере $1 трлн? Хорошо, что ещё остались старые добрые «красные, которые прячутся под кроватью», отмечает автор статьи. И Пентагон действительно вот уже три года планирует войну с Китаем и Россией, утверждает немецкий журналист.
Однако ведение боевых действий с Россией представляется проблематичным, продолжает издание. Как далеко вглубь российских территорий собираются проникать американские войска? И это при условии, что не будет применено ядерное оружие. Как защитить пути снабжения, которые будут становиться всё длиннее и длиннее?
«Наполеон и Гитлер столкнулись с такой же проблемой и потерпели неудачу», — констатирует автор.
К тому же в действительности ни США, ни НАТО, ни Россия не готовы к настоящей войне. Из-за сокращения бюджета и региональных конфликтов боевые силы стран истощены. Не хватает вооружения, техника нуждается в ремонте. В Германии, важнейшем члене НАТО, царит «ужасающий беспорядок».
«Феминизированная армия, которой руководит милая, но некомпетентная министр обороны, не способна справиться даже с бумажным пакетом», — пишет автор.
Во Франции дела обстоят не лучше. А Красная армия уже не та.
«Так что Восток и Запад просто не готовы к настоящей войне. Да и есть ли причина воевать? Её нет. Всезнайки из конгресса США и СМИ, которые пытаются раздуть интернет-проказы порядка 20 российских хакеров до масштаба второго Пёрл-Харбора, кричат «Пожар!» в переполненном театре», — заключает издание.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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