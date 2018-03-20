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Словакии грозят досрочные выборы
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Парламент Словакии может рассмотреть вопрос о досрочных выборах 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AP Photo / Petr David Josek
Оппозиционные партии Словакии выступили с предложением досрочно распустить парламент и провести 8 сентября 2018 года внеочередные выборы, этот вопрос депутаты могут рассмотреть на своем заседании в первой половине апреля, сообщила пресс-служба парламента.
Серьезный политический кризис разразился в Словакии три недели назад после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. Профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.
После неоднократных массовых манифестаций в 50 городах республики и во многих зарубежных странах, критики со стороны Европарламента и требований оппозиционных партий в течение минувшей недели ушли в отставку обвиняемые в затягивании расследования трагедии и создании условий в республике для коррупции и мафиозных структур сначала глава МВД и некоторые сотрудники аппарата правительства, а затем и премьер Роберт Фицо.
" (Оппозиционные) партии "Свобода и солидарность", "Обычные люди и независимые личности" и "Мы — семья" выступили c предложением провести специальное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об его досрочном роспуске и проведении 8 сентября 2018 года внеочередных выборов депутатов в целях разрешения нынешнего политического кризиса в республике", — говорится в сообщении.
По мнению оппозиционных партий, которое они выражают в письме, направленном в парламент, за два года, прошедшие после предыдущих выборов в марте 2016 года, соотношение политических сил в республике заметно изменилось, и возникший после убийства журналиста Куциака кризис во власти лишь подтверждает это.
О том же самом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения агентства FOCUS, проведенного в первой половине марта. Если бы выборы в парламент проводились ныне, то партии правящей коалиции получили бы лишь 61 (вместо нынешних 78) из 150 депутатских мандатов, примерно столько же досталось бы и партиям нынешней оппозиции.
Согласно регламенту, тема внеочередного заседания парламента должна быть предложена минимально за 15 дней до его проведения. Ожидается, что спикер парламента Андрей Данко объявит о своем решении по данному вопросу в начале следующей недели.
Проведение досрочных выборов в парламент является также главным требованием участников массовых митингов, проходящих каждую пятницу в большинстве городов Словакии. В Братиславе последние два митинга собирали более чем по 50 тысяч участников. Как отмечают СМИ, это самые крупные протестные мероприятия в стране после "бархатной революции" 1989 года.
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