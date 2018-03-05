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Премьер Словакии обвинил президента в подготовке переворота
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Премьер Словакии обвинил президента и оппозицию в подготовке смены власти 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
В связи с начавшимися в среду переговорами президента Словакии Андрея Киски с лидерами оппозиционных партий, которые намерены объявить в парламенте вотум недоверия правительству и добиться внеочередных выборов, премьер Роберт Фицо заявил, что президент вместе с оппозицией готовит смену власти в стране.
Президент республики Андрей Киска в среду начал переговоры с лидерами оппозиционных партий о решении сложной общественной ситуации, возникшей в стране после убийства журналиста Яна Куциака. Первым из оппозиционеров главу республики посетил лидер партии "Мы — семья" Борис Коллар.
В ночь на 26 февраля неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.
"Весьма символично, что тот (президент), кто говорит о недоверии граждан к государству и его институтам, начинает политические переговоры о возвращении этого доверия с партией, которую создал мафиози", — заявил Фицо, имея в виду контакты Коллара с людьми из преступного мира.
Премьер призвал главу республики уважать результаты парламентских выборов, на основе которых созданы и действуют правящая коалиция и правительство. "Или он (президент) хочет, чтобы в этой стране произошел переворот во власти?" — сказал Фицо, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Коснувшись происходящего расследования убийства журналиста и его невесты, Фицо заявил, что "это самое массивное расследование в истории Словакии", добавив, что он сохраняет полное доверие к президенту полиции Тибору Гашпару.
В свою очередь, Коллар после встречи с президентом заявил о том, что его однопартийцы поддерживают инициативу других оппозиционных партий о выражении в парламенте недоверия правительству и, в случае ее успеха, будут добиваться проведения досрочных парламентских выборов.
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