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В Барселоне прошли протесты
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В Барселоне прошли протесты из-за визита короля Испании 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: Pixabay
Король Испании Фелипе VI, прибывший в Барселону на выставку мобильных технологий, был встречен уличными протестами, сообщает "Би-Би-Си".
В ходе протестов из-за визита Фелипе VI демонстранты скандировали антимонархические лозунги. Между протестующими и сотрудниками полиции начались потасовки, были задержаны сотни людей.
Официальные лица Каталонии, в том числе мэр Барселоны Аду Колау, отказались присутствовать на официальном приеме в связи с несогласием с политикой официального Мадрида.
Визит короля в Каталонию стал первым с момента проведения неудачного референдума о независимости региона в октябре 2017 года.
Ранее Каталонский политик Карлес Пучдемон обвинил короля Испании Фелипе VI в "намеренном игнорировании миллионов каталонцев".
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