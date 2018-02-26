Обзор зарубежных СМИ: необъявленная война против России

Необъявленная война против России

Су-57 в Сирии — «опасный фарс» Китайское издание iFeng уверено, что США начали «необъявленную войну» против России в Сирии. По словам автора публикации, Америка вновь начала политику активного вмешательства в войну в Сирии и приняла на себя «ведущую роль» в ближневосточной стране. Подобный вывод издание сделало из того, что Министерство обороны России признало факт гибели нескольких десятков россиян от авиаудара американской коалиции. Журналист полагает, что «сам факт людских потерь уже означает провал России в Сирии», который является «пощечиной» президенту РФ Владимиру Путину и, возможно, «только началом».

National Interest назвало «опасным фарсом» переброску Россией в Сирию истребителей пятого поколения Су-57. Автор статьи уверен, что присутствие Су-57 в Арабской республике может быть «очередным подтверждением лживости» вывода российских войск из Сирии. Также это является «игрой» с ценными прототипами самолетов и жизнями их пилотов, так как процесс доработок и испытаний должен завершиться лишь к 2025 году. Кто нажал на курок в Киеве

Датская газета Jyllands-Posten отмечает, что через четыре года после стрельбы на Майдане в Киеве до сих пор не ясно, кто именно открыл огонь. По словам автора, украинское судопроизводство известно своей медлительностью и коррумпированностью, благодаря чему подозреваемые по делу о стрельбе солдаты подразделения «Беркут» успели бежать из страны или «погибнуть в Донбассе». Издание цитирует адвоката жертв Павла Диканя, который заявил, что ни в 2018-м, ни, вероятно, в 2019 году делу не будет завершено. Россия на Олимпиаде: без флага и гимна, но с золотом

Журналист американского издания Sacramento Bee уверен, что российским спортсменам удалось поддержать престиж страны, несмотря на отсутствие национальной символики и сосредоточение СМИ на «неспортивных делах». По его словам, «униженное настроение» россиян сменилось «ликованием» в связи с первой за 26 лет победой сборной России в олимпийском турнире по хоккею, а также золотой медалью фигуристки Алины Загитовой и «внезапными медальными достижениями» молодых российских лыжников. Украина сама лишила себя Крыма

Адвокат Максим Могильницкий заявил украинскому изданию «Корреспондент», что политики, пришедшие к власти на Украине в результате так называемого Евромайдана, подготовили сценарий «мощного давления» на русскоязычное население Крыма, несогласное с их политикой, частью которого были расправы и преступления против жителей полуострова, а также Донбасса. По словам юриста, агрессия Украины была направлена именно на русскоязычных крымчан, что в итоге и стало причиной «неудачного» для Украины результата референдума о статусе полуострова.