Скандал с кокаином в посольстве РФ оброс версиями

Кокаиновый детектив: кто все-таки занимался переправкой наркотиков диппочтой?

Скандал вокруг посольства России в Аргентине уже оброс версиями и слухами. В основном их подкидывают зарубежные СМИ. При этом официальной информации немного

Кокаиновый скандал Аргентина — Россия оброс версиями и слухами. Официальной информации мало, поскольку операцию проводили спецслужбы обеих стран. Зато иностранные издания уже несколько дней выходят с заголовками, в которые невозможно поверить — о каналах диппочты, о самолете Патрушева — на них наркодилеры якобы перевезли груз в Россию, а также о связях русского посольства с мафией.

В конце 2016-го российский посол в Аргентине обнаружил в школе при дипмиссии 12 чемоданов с 400 кг кокаина. Его цена на черном рынке — 50 млн евро. Груз предназначался для отправки в Москву.

Спецслужбы России и Аргентины решили ловить неизвестных наркодилеров на живца. Кокаин заменили мукой, в чемоданы положили GPS-трекеры, телефоны подозреваемых поставили на прослушку. Муку позволили переправить в Москву, где и задержали четверых человек, получавших белый порошок.

В их числе — бывший завхоз посольства в Аргентине Али Абыянов. По некоторым данным, он, находясь в командировке, и поместил чемоданы с кокаином в одно из помещений посольской школы. В Аргентине также арестовали заминспектора полиции Буэнос-Айреса Ивана Близнюка.

Позднее МИД России подтвердил, что переправкой наркотиков занимался технический сотрудник посольства, который к тому моменту уже завершил командировку. Это заявление появилось после статей в аргентинских СМИ о том, что преступники переправили наркотики в Москву диппочтой. И это якобы уже не первая партия, которую в нашу страну ввозили в том числе из соседнего Уругвая.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что диппочту формируют только дипломаты. У техсотрудника нет ни диппаспорта, ни допуска к формированию этой самой почты. О том, что это сложная процедура, задействующая множество участников, Business FM рассказал генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский:

«То, что дипломатическая почта, дипломатические каналы не досматриваются на границе, это да. Но для того чтобы их использовать, извините, надо задействовать огромное количество людей. Если задействовать дипломатические каналы, то это будут госслужащие, и работники МИД, и работники, естественно, специальных служб. Это просто так сделать на раз-два невозможно. Целая процедура получения дипломатической почты или какого-то дипломатического груза из-за рубежа». Александр Яневский, генерал-майор полиции в отставке:

Иностранные издания, среди которых аргентинская Clarin, продолжали приводить новые детали, ссылаясь на неназванные источники. В их числе — расшифровки телефонных переговоров, из которых понятно, что главарем наркоторговцев являлся некий проживающий в Германии господин Ковальчук. Якобы он поссорился с послом, и поэтому налаженный годами канал доставки перестал существовать. Ковальчука схватить не удалось, он сбежал из Аргентины.

Британская Telegraph уверяла, что в итоге чемоданы улетели бортом главы Совбеза Николая Патрушева , но в Совбезе это заявление опровергли и напомнили, что визит Патрушева в Аргентину имел место еще до обнаружения кокаинового груза.

Но главное — пресса смаковала связь российского посольства с наркобандой. Связь неочевидную и никем не доказанную. Обсуждение может сломать карьеру и самому послу, и другим дипломатам, которые непричастны к этой истории, сокрушается проживающий в Буэнос-Айресе историк Александр Дементьев

«Самая противная из версий всех существует — это то, что была некая русская мафия, связанная с посольством. Газета Clarin вообще известна тем, что она очень странная и не очень компетентная. И вот они писали о русской мафии, потому что это просто красивое клише, здорово звучит. Очень много спекуляций на эту тему, и непонятно, откуда у людей информация. Для русского слушателя здесь это в определенной степени удар не только по репутации. Большинство было знакомо с фигурантами этих дел. Одним очень трудно поверить. Им кажется, будто в душу плюнули. Эти люди действительно, некоторые из них однозначно, вызывали доверие огромное. У меня есть ощущение, что дипкорпус к этому непричастен». Александр Дементьев, историк:

Эксперт добавил, что вещи техперсонала посольства действительно практически не досматриваются, поскольку местные службы безопасности также причисляют их к дипломатам.

Российский МИД заявил, что удивлен, как данная тема освещается в инопрессе. Как отмечает ведомство, материалы некоторых изданий «бросают тень» на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех операции был обеспечен за счет эффективных действий российского посла и дипперсонала, подчеркнули в Министерстве иностранных дел.