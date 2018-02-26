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Бедным индианкам подарят новую грудь
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Власти порадуют бедных индианок новой бесплатной грудью 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Индийские власти позволят бедным женщинам делать пластику груди за счет государства. Об этом сообщает Times of India.
Клиника бесплатной пластической хирургии при государственном медицинском колледже Стэнли (Government Stanley Medical College) была создана министерством здравоохранения штата Тамилнад. В ней женщины смогут увеличить или уменьшить себе грудь, даже если у них нет на это денег.
«Почему эстетическая хирургия должна быть недоступна для бедных? — сказал министр здравоохранения штата доктор Виджая Баскар (Vijaya Baskar). — Если мы не посодействуем, женщины будут обращаться к опасным методам или влезать в большие долги».
Далеко не все пришли в восторг от такой инициативы. Некоторые эксперты в сфере здравоохранения считают, что власти напрасно потратят деньги. «Эта затея выглядит популистской (…) Государственные средства предназначены для лечения болезней, — прокомментировал решение министерства доктор С. Эланго (S Elango). — Грустно, что вместо операций, спасающих жизни, мы сосредоточены на красоте».
В первое время средства на операции будут выделяться из фонда министерства. В дальнейшем власти планируют обратиться за финансовой поддержкой к государственной страховой компании United India.
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