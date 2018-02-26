Мэр украинской столицы вновь перепутал слова в своем выступлении. Конфуз произошел в эфире одного из телеканалов Украины, в результате чего Виталий Кличко пригрозил Киеву.
Мэр Киева Виталий Кличко в ходе интервью на украинском телеканале отвечал на вопрос про декоммунизацию знаменитой киевской арки Дружбы народов и монумента Родина-Мать, однако перепутал слова, в результате чего пригрозил столице Украины.
Кличко заявил, что необходимо создавать новые памятники и символы, «угрожающие» Киеву. Кадры с оговоркой были опубликованы в социальной сети Facebook.
«Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно "угрожали"», — сообщил Кличко.
Однако после оговорки, киевский мэр исправил ошибку и употребил глагол «украшать».
Ранее Кличко рассмешил жителей украинской столицы в ходе своего выступления на Софийской площади. Тогда политик также перепутал слова, чем вызвал смех своих слушателей.