Кличко запутался в словах и пригрозил Киеву

Мэр украинской столицы вновь перепутал слова в своем выступлении. Конфуз произошел в эфире одного из телеканалов Украины, в результате чего Виталий Кличко пригрозил Киеву.

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе интервью на украинском телеканале отвечал на вопрос про декоммунизацию знаменитой киевской арки Дружбы народов и монумента Родина-Мать, однако перепутал слова, в результате чего пригрозил столице Украины.

Кличко заявил, что необходимо создавать новые памятники и символы, «угрожающие» Киеву. Кадры с оговоркой были опубликованы в социальной сети Facebook.

«Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно "угрожали"», — сообщил Кличко.

Однако после оговорки, киевский мэр исправил ошибку и употребил глагол «украшать».

Ранее Кличко рассмешил жителей украинской столицы в ходе своего выступления на Софийской площади. Тогда политик также перепутал слова, чем вызвал смех своих слушателей.