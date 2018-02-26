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Силовики открыли минометный огонь по Докучаевску
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Силовики обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Украинские силовики в понедельник открыли минометный огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Докучаевск, повреждено три дома, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
"В 12.40 (совпадает с мск) украинские силовики открыли огонь по Докучаевску из тяжёлого вооружения. Обстрел велся с направления населенного пункта Новотроицкое (под контролем украинским силовиков — ред.), на данный момент выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, повреждения получили три дома.
Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.
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